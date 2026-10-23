ANIMALI Trecastagni, sette cani morti: sospetto avvelenamento, domenica la protesta in piazza

La denuncia dei volontari che si prendevano cura degli animali. Domenica 25 ottobre una manifestazione in piazza Marconi per chiedere giustizia, maggiori controlli e tutela degli animali.

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Trecastagni, sette cani trovati morti: sospetto avvelenamento, domenica la protesta in piazza

Indignazione per la morte di sette cani accuditi dai volontari. Domenica 25 ottobre un sit-in in piazza Marconi per chiedere giustizia, maggiori controlli e tutela degli animali.

Sette cani trovati senza vita, il sospetto di un avvelenamento e la rabbia dei volontari che ogni giorno si prendevano cura di loro. È quanto denunciato a Trecastagni, in provincia di Catania, dove la morte degli animali ha suscitato profonda indignazione e spinto gli amanti degli animali a organizzare una manifestazione pubblica per chiedere giustizia.

Secondo quanto raccontato dai volontari, i sette cani erano seguiti e accuditi quotidianamente da persone del territorio. La scoperta degli animali morti ha provocato dolore e incredulità, alimentando il timore che possa trattarsi dell'ennesimo episodio di avvelenamento.

Sette cani trovati morti, la denuncia dei volontari

A rendere pubblica la vicenda sono stati gli stessi volontari, che hanno denunciato l'accaduto attraverso i social e alle forze dell'ordine.

«Assurdo che nel 2026 accadano queste cose», dichiarano, ricordando che episodi analoghi si sarebbero già verificati anche lo scorso anno.

I volontari raccontano di aver scoperto con grande amarezza i sette animali senza vita, sottolineando che si trattava di cani che non rappresentavano un pericolo per nessuno.

«Questi cuccioli non facevano del male ad alcuno», affermano con amarezza.

Al momento, le cause della morte dovranno essere accertate. Il sospetto denunciato è quello di un avvelenamento, ma saranno gli eventuali accertamenti delle autorità competenti a chiarire quanto accaduto e a individuare possibili responsabilità.

Domenica 25 ottobre la protesta in piazza Marconi

Di fronte all'accaduto, i volontari hanno deciso di non rimanere in silenzio e di organizzare una mobilitazione pubblica per sensibilizzare la cittadinanza e richiamare l'attenzione delle istituzioni.

Domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 11:00 alle 13:00, in piazza Marconi a Trecastagni, si terrà un sit-in di protesta per chiedere giustizia per i sette cani trovati morti e maggiori controlli sul territorio.

L'iniziativa, diffusa anche attraverso il gruppo Facebook "SOS TRECASTAGNI E DINTORNI", è aperta a cittadini, volontari e a tutti coloro che desiderano manifestare contro il maltrattamento degli animali.

La manifestazione sarà anche un'occasione per sensibilizzare la popolazione sul fenomeno dell'abbandono, sulla tutela degli animali e sulla necessità di prevenire episodi di violenza.

L'appello dei volontari: «Chiediamo giustizia e maggiori controlli»

Attraverso la locandina dell'iniziativa, gli organizzatori lanciano un messaggio chiaro: «Giustizia per i cani avvelenati. Gridiamo la nostra voce!».

I promotori chiedono che quanto denunciato non venga dimenticato e che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire maggiore sicurezza agli animali presenti sul territorio.

«Non lasciamo impuniti i vili reati contro anime innocenti che hanno diritto alla vita e all'esistenza protetta sul territorio», dichiarano i volontari.

La mobilitazione di domenica vuole trasformare il dolore per la morte dei sette cani in una richiesta collettiva di giustizia e attenzione.

L'appuntamento è per domenica 25 ottobre, dalle 11 alle 13, in piazza Marconi a Trecastagni, per far sentire la voce di chi chiede rispetto e protezione per gli animali.