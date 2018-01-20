TRECASTAGNI: Trovato con 90 chili di droga

La Polizia di Stato ha tratto in arresto FUSTO Andrea Alessandro, (cl.1995) responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di 90 kg circa.

TRECASTAGNI: Trovato con 90 chili di droga in garage: arrestato 23enne

Nella tarda serata di ieri, personale della Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione all’interno di un garage ubicato a Trecastagni (CT) nella disponibilità del predetto FUSTO ove ha rinvenuto e sequestrato, occultati dentro uno scatolone, n.6 confezioni in plastica sottovuoto di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso di kg. 90 circa.

Espletate le formalità di rito, FUSTO Andrea Alessandro è stato associato presso la casa circondariale di Catania - Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.