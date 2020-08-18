TREDICI I NUOVI POSITIVI IN SICILIA,RISALGONO I CONTAGI IN ITALIA NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 13 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque in leggera discesa rispetto a ieri.Questa la suddivisione dei 13 nuovi contagi per provincia: 4 a Catania, 4 a Ragusa, 3 a Messina,...

Sono 13 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque in leggera discesa rispetto a ieri.

Questa la suddivisione dei 13 nuovi contagi per provincia: 4 a Catania, 4 a Ragusa, 3 a Messina, uno a Caltanissetta e uno a Enna.

Stabili anche i ricoveri, sempre 60 in tutto con 6 in terapia intensiva. Gli attuali positivi così salgono a 722, in virtù di nove guariti.

Sono 662 in isolamento domiciliare. Sono 2406 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'epidemia sono 3793 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia mentre sono 2.795 i guariti, +9 rispetto a ieri.

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 403 nelle ultime 24 ore, mentre ieri l'aumento era stato di 320, e 5 i morti. Sono i dati resi noti dal ministero della Salute sulla situazione dei contagi. Il numero totale delle vittime nel nostro Paese sale quindi a 35.405. I guariti sono 174 per un numero complessivo di 204.142. Sono 33 i ricoverati con sintomi in più rispetto a ieri che portano il totale della persone negli ospedali a 843. Stabili invece rispetto a ieri le terapie intensive: i ricoverati nelle rianimazioni italiane sono 58 come ieri.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 403 contagiati

• 5 morti

• 174 guariti

+33 ricoveri