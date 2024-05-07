TREMANO ANCORA I CAMPI FLEGREI, NUOVO SCIAME SISMICO NELLA NOTTE ALTRI TERREMOTI CON MAGNITUDO MASSIMA 3.2
Dalle ore 0.11, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con gli eventi maggiori registrati di magnitudo 3.2 e 2.9.
La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.
Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, la cui Sala Situazioni Italia si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.
«E’ stata una notte insonne, da ieri sera alle ore 22,00 prima piccole scosse, poi, un continuo di eventi tellurici con quello delle ore 3,47 che ci ha svegliato tutti. Stamattina sentiamo, poi, un forte odore di zolfo nell’aria», hanno dichiarato alcuni residenti della zona di Agnano Pisciarelli sui social.