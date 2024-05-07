TREMANO ANCORA I CAMPI FLEGREI, NUOVO SCIAME SISMICO NELLA NOTTE ALTRI TERREMOTI CON MAGNITUDO MASSIMA 3.2

Dalle ore 0.11, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con gli eventi maggiori registrati di magnitudo 3.2 e 2.9...

A cura di Redazione 07 maggio 2024 08:11

