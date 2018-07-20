TREMESTIERI : Arrestato catanese per un furto in trasferta
A cura di Redazione
20 luglio 2018 13:37
I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno tratto in arresto il catanese 23enne RUBINO Antonio Andrea in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Messina. Il giovane è stato ritenuto colpevole di furto in abitazione avvenuto a Tremestieri Etneo nel mese di ottobre2016.
L’ arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G..