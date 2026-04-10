Tremestieri Etneo, incendio in appartamento: fiamme domate dai Vigili del Fuoco, muore un gatto

I Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti stamane per un incendio sviluppatosi in un appartamento in uno stabile di tre piani fuori terra in via Cristoforo Colombo 3F nel comune di Tremestieri Etneo (CT).

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere l’incendio che aveva già coinvolto materassi e suppellettili.

A supporto è stata invitata un’autobotte e un’autoscala dalla sede Centrale.

L’incendio non ha interessato le abitazioni limitrofe.

I proprietari erano al momento fuori dell’abitazione e, purtroppo, un gatto che era all’interno è deceduto, verosimilmente, per i fumi e i gas prodotti dalla combustione.

Da verificare le cause dell’incendio.

Oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti i militari del locale Comando dell’Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale e i sanitari del Servizio 118.