TREMESTIERI ETNEO, SCONTO AUTO SCOOTER, FERITO CENTAURO
Un incidente si è verificato oggi 1 marzo 2023 intorno alle ore 15 a Tremestieri Etneo nei pressi della via principale.
Ad essere coinvolti due mezzi, uno scooter ed una Peugeot.
Ad avere la peggio il centauro che che stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'Ospedale Cannizzaro di Catania per le cure le caso.
Dalle informazioni in nostro possesso pare che le sue condizioni sono serie.
Sul posto per effettuare tutti i rilievi del sinistro e gestire la viabilità sono intervenuti i vigili urbani di Tremestieri.
Notevoli disagi alla circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia.