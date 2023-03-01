95047

TREMESTIERI ETNEO, SCONTO AUTO SCOOTER, FERITO CENTAURO

Un incidente si è verificato oggi 1 marzo 2023 intorno alle ore 15 a Tremestieri Etneo nei pressi della via principale.Ad essere coinvolti due mezzi, uno scooter ed una Peugeot.Ad avere la peggio il...

A cura di Redazione Redazione
01 marzo 2023 20:40
TREMESTIERI ETNEO, SCONTO AUTO SCOOTER, FERITO CENTAURO -
Dintorni
Condividi

Un incidente si è verificato oggi 1 marzo 2023 intorno alle ore 15 a Tremestieri Etneo nei pressi della via principale.

Ad essere coinvolti due mezzi, uno scooter ed una Peugeot.

Ad avere la peggio il centauro che che stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'Ospedale Cannizzaro di Catania per le cure le caso.

Dalle informazioni in nostro possesso pare che le sue condizioni sono serie.

Sul posto per effettuare tutti i rilievi del sinistro e gestire la viabilità sono intervenuti i vigili urbani di Tremestieri.

Notevoli disagi alla circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047