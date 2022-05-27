TREMESTIERI ETNEO. SORPRESO A RUBARE ALL'INTERNO DI AUTO IN SOSTA: DENUNCIATO 43ENNE

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo (CT) hanno deferito un catanese 43enne poiché gravemente indiziato di tentato furto aggravato, identificato a seguito dell’attività investigativa svol...

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo (CT) hanno deferito un catanese 43enne poiché gravemente indiziato di tentato furto aggravato, identificato a seguito dell’attività investigativa svolta successivamente all’acquisizione di diverse denunce presentate da alcuni cittadini, che lamentavano il furto di oggetti personali custoditi nelle loro auto lasciate temporaneamente in sosta nel parcheggio di un’isola ecologica per il tempo strettamente necessario a conferire i rifiuti da smaltire.

I servizi sul territorio appositamente predisposti, permettevano di sorprendere l’uomo intento a rovistare nell’auto lasciata in sosta da un cittadino che stava conferendo del materiale nel sito ecologico, mentre il complice, accortosi dell’intervento dei militari e sfruttando la posizione favorevole ove si trovava, riusciva a guadagnare la fuga e a far perdere le proprie tracce