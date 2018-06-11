Treno gratis per 20.000 diciottenni europei, da domani via all'iniziativa Interrail

Interrail gratis per chi ha 18 anni: come funziona e come ottenere i biglietti del treno

Scatta domani a mezzogiorno la caccia al biglietto gratuito Ue per partire alla scoperta dell'Europa e del suo patrimonio culturale. Attraverso il sito internet dedicato, i diciottenni nati fra il 2 luglio 1999 e il primo luglio 2000 (inclusi) potranno candidarsi per partecipare a 'DiscoverEU', la nuova iniziativa europea che, sulla falsariga del programma Interrail, offrirà ad almeno 15mila fortunati un pass gratuito per viaggiare da 1 a 30 giorni in massimo 4 paesi dell'Unione. C'è tempo fino al 26 giugno per rispondere ai test sulla cultura europea preparati dalla Commissione Ue e sperare di poter partire fra il 9 luglio e il 30 settembre. A essere privilegiati come mezzi di trasporto saranno i treni e si potrà partecipare da soli o in gruppo (massimo 5 persone). Una seconda tornata di candidature é già prevista per la seconda metà del 2018. L'Ue provvederà solo alle spese di viaggio, mentre tutti gli altri costi saranno a carico dei partecipanti e delle loro famiglie. Alcuni rimborsi extra sono invece previsti per i disabili. Su iniziativa del Parlamento europeo, l'Ue ha stanziato 12 milioni di euro per questa iniziativa pilota che in futuro potrebbe entrare a far parte del programma Erasmus.