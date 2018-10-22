TRENO LO INVESTE MENTRE RACCOGLIE LUMACHE: VIVO "PER MIRACOLO"
Investito da un treno mentre raccoglie lumache venute fuori numerose dopo l’intensa pioggia. E’ accaduto sulla linea ferroviaria Caltanissetta Xirbi-Bicocca. L’incidente si e’ verificato fra Catenanuova e Sferro.
La circolazione e’ stata sospesa alle 9.40, per riprendere alle 11.15, dopo il nulla osta della Polfer.
Il ferito, un uomo 51enne di Biancavilla,è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso con l’ausilio dell’elisoccorso.