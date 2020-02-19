TRENTA TONNELLATE DI AGRUMI NON TRACCIABILI SEQUESTRATE AL MAAS DI CATANIA

Lo Coldiretti Sicilia, rende noto che durante un'operazione interforze (vigili urbani, forestale, guardia di finanza, polizia di Stato) al Mercato ortofrutticolo (Maas) di Catania sono stati sequestra...

Lo Coldiretti Sicilia, rende noto che durante un'operazione interforze (vigili urbani, forestale, guardia di finanza, polizia di Stato) al Mercato ortofrutticolo (Maas) di Catania sono stati sequestrati amministrativamente oltre 30.000 chili agrumi senza etichettatura.

Sottolineando che "per tutelare i prodotti siciliani e' necessario che tutti i passaggi della filiera siano controllati". "Il potenziamento dei controlli e' positivo - aggiunge Coldiretti Sicilia - per evitare delle vere e proprie truffe a danni dei produttori agricoli che sulla qualita' hanno investito e continuano ad investire".