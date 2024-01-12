TRENTO, UCCIDE LA MOGLIE E POI SI IMPICCA ,LA COPPIA AVEVA TRE FIGLI (TRA 9 E 5 ANNI)

Uccide la compagna e poi si toglie la vita. È successo nel Comune di Valfloriana, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di 45 anni, ha ucciso la propria compagna, di 37 anni, in un'abita...

Uccide la compagna e poi si toglie la vita.

È successo nel Comune di Valfloriana, in Trentino.

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di 45 anni, ha ucciso la propria compagna, di 37 anni, in un'abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi tramite impiccagione. Il corpo dell'uomo è stato poi rinvenuto nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia aveva tre bambini in età compresa tra i cinque e i nove anni.

Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cavalese. È morta dissanguata a causa delle ferite ricevute probabilmente da un coltello la donna uccisa dal marito in Trentino.

A quanto apprende l'ANSA, l'uomo, che poi si è tolto la vita impiccandosi, è Igor Moser, 46 anni, mentre la donna si chiamava Ester Palmieri, 38 anni.

Uno zio è andato a prendere i figli della coppia a scuola. A quanto si apprende da fonti investigative, il delitto si sarebbe verificato in tarda mattinata, ma gli accertamenti sono in corso.