TRENTO, UCCISA L'ORSA KJ1: “ERA UN ESEMPLARE PERICOLOSO”

È stata uccisa l'orsa Kj1. Lo annuncia la Provincia di Trento in una nota. "Questa mattina - si legge - è stata data esecuzione al decreto firmato ieri dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che prevedeva il prelievo dell'esemplare di orso Kj1 tramite abbattimento.

Una squadra del Corpo forestale trentino è dunque entrata in azione nei boschi sopra Padaro di Arco, dove l'animale era stato localizzato attraverso il radiocollare".

Kj1 - ricorda ancora la Provincia - "era un esemplare pericoloso, secondo la scala del Pacobace. Lo ha attestato anche Ispra, confermando la necessità di rimuovere l'orsa (classificata ad "alto rischio") al più presto. L'animale è risultato responsabile di almeno 7 interazioni con l'uomo.

L'ultima risale allo scorso 16 luglio, ai danni di un escursionista".

