TREVISO, RUBA TRE AUTO E DURANTE LA FUGA UCCIDE UN CICLISTA

Ruba tre automobili e si dà alla fuga causando alcuni incidenti e infine travolgendo e uccidendo un ciclista. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato poi raggiunto e arrestato dai carabinieri. I furti di auto sono avvenuti in provincia di Treviso ai danni di alcune donne, che sono state minacciate dal malvivente. L'incidente mortale è avvenuto con a San Zenone degli Ezzelini, dove l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai militari.

Il rapinatore e pirata della strada ha dato segni di squilibrio per motivi che sono ancora da accertare. Nella sua folle corsa a bordo di una delle auto rubate ha urtato diverse vetture, tra le quali anche una pattuglia dei carabinieri, facendola ribaltare. Il ciclista rimasto vittima dello scontro aveva 67 anni.

Il pirata piantonato in ospedale - A rubare le auto e uccidere il ciclista è stato un giovane di 19 anni di Riese Pio X (Treviso), che ha sottratto una Honda Civic, un'Audi e una Ford Ka. Con quest'ultima ha causato l'incidente del ciclista e fatto ribaltare una pattuglia dei carabinieri.

Il giovane, piantonato in ospedale, ha alcuni piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti.