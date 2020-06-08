TRIDICO (INPS): ENTRO VENERDÌ PAGHEREMO LA CASSA INTEGRAZIONE A TUTTI

Il Coronavirus in Italia non è ancora stato sconfitto, ma il Paese sta provando a rialzarsi. La conferma arriva anche dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che dopo mesi di difficoltà intravede u...

Il Coronavirus in Italia non è ancora stato sconfitto, ma il Paese sta provando a rialzarsi. La conferma arriva anche dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che dopo mesi di difficoltà intravede una ripresa. "La richiesta di cassa integrazione - spiega a Repubblica - è circa il 50% in meno rispetto al mese precedente. Un dato in fortissimo calo che ci dice che il Paese è finalmente ripartito. Abbiamo avuto un infarto ma l’Italia è ancora in piedi. E dobbiamo dire grazie al nostro Stato sociale se il Paese". Tridico annuncia anche i tempi dei pagamenti delle cig: "Entro venerdì 12 giugno pagheremo tutte le 419 mila domande di cassa integrazione giacenti".

"Noi - prosegue Tridico - abbiamo ricevuto gli SR41 corrispondenti nell’ultima settimana di maggio». Allora ci dica una data. “Io, Pasquale Tridico, mi impegno solennemente…”. «Mi impegno a pagare l’arretrato in settimana. Entro venerdì 12 giugno. All’Inps ci sono lavoratori straordinari che si stanno facendo in quattro per dare una risposta a tutti. Come quelli della Sanità hanno garantito la protezione dal virus, noi abbiamo garantito la protezione sociale.

I nostri hanno lavorato a Pasqua, il 25 aprile, il primo maggio, hanno subito minacce, insulti. Non è giusto, l’Italia deve essere orgogliosa di loro. Anche perché la Cig, al 90 per cento, è stata pagata».