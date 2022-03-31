TRIESTE: AL CONTROLLO DELL'INPS NON RISPONDE NESSUNO, MORTA IN CASA DA ANNI
Ieri mattina i funzionari dell'Inps hanno suonato alla porta ma inutilmente, insospettiti, hanno allertato i soccorsi e insieme con i sanitari e la Polizia Locale sono entrati nell'appartamento, in centro a Trieste.
All'interno c'era il cadavere mummificato di una donna, una anziana nata nel 1933 e del suo gatto.
Secondo i rilievi, la donna sarebbe morta anni fa.
Il cadavere trovato, infatti, era irriconoscibile, come riportano alcuni media locali oggi, precisando che la donna aveva una sorella con la quale da tempo i rapporti si erano interrotti.
I sanitari hanno trovato alcuni prodotti alimentari scaduti nel 2018, uno dei pochi elementi che può far risalire a una orientativa data della morte. (