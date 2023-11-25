TRIONFO DI FRANCESCO BEFUMO: E-SPACE MULTISPORT E PANTERA GYM ILLUMINANO IL RING DI NAXOS"

Nel suggestivo contesto del "Naxos Fight Tournament 2023" a Giardini Naxos, il settore MuayThai di e-Space Multisport, unito alla maestria di Pantera Gym con il Maestro Seby Gimmillaro, ha fatto il su...

Nel suggestivo contesto del "Naxos Fight Tournament 2023" a Giardini Naxos, il settore MuayThai di e-Space Multisport, unito alla maestria di Pantera Gym con il Maestro Seby Gimmillaro, ha fatto il suo debutto con successo straordinario. Questo weekend di Novembre 2023 è stato testimone di due epiche vittorie sul ring, segnando un capitolo memorabile nel mondo delle arti marziali thailandesi.

Il Maestro Seby Gimmillaro ha dimostrato la sua maestria vincente, trionfando come Coach in due incontri impegnativi nella MuayThai. La sua esperienza decennale e il suo talento hanno reso questo evento un trampolino di lancio per il settore MuayThai di e-Space Multisport e Pantera Gym.

Il quattordicenne Francesco Befumo ha rubato la scena, conquistando l'oro nella categoria -40 kg. La sua giovane età non ha impedito a Francesco di dimostrare un'abilità straordinaria e una maturità sul ring che ha impressionato tutti i presenti.

Il centro multisportivo di Paternò, con la sua esperienza decennale, continua a dimostrare di essere un faro nell'ambito sportivo. La collaborazione sinergica tra e-Space Multisport e Pantera Gym ha portato a risultati eccezionali, evidenziando l'importanza di una preparazione di alto livello nelle arti marziali thailandesi.

L'Naxos Fight Tournament 2023 è stata l'occasione perfetta per elogiare non solo gli atleti e i maestri, ma anche il centro multisportivo di e-Space. La sua visione lungimirante e l'impegno nell'eccellenza sportiva sono i pilastri su cui si basa il successo continuo di questi giovani talenti.