Trivelle, fallisce il referendum: a Paternò al voto il 29,62%
I dati di Catania e Provincia
A cura di Redazione
17 aprile 2016 13:28
95047.it Va a vuoto il referendum sulle Trivelle: i votanti (sul dato nazionale) si sono attestati al 30%.
A Paternò (CLICCA QUA PER DETTAGLI PER SEZIONE ) si è recato alle urne il 29,62% degli aventi diritto.
Affluenza ITALIA affluenza 8,30% (ore 12.00)
Affluenza ITALIA affluenza 23,48% (ore 19.00)
Affluenza ITALIA affluenza 32,20% (definitivo)
ORE 12,00ORE 19,00ORE 23,00%%%CATANIA6,9520,1829,80ACI BONACCORSI9,4626,1237,74ACI CASTELLO9,7523,7633,36ACI CATENA7,8022,0131,32ACIREALE9,3224,3933,82ACI SANT'ANTONIO9,2324,70N.P.ADRANO3,5312,1319,45BELPASSO7,0820,1530,36BIANCAVILLA3,9813,1722,31BRONTE3,3413,1422,28CALATABIANO4,8715,7223,68CALTAGIRONE7,2629,6134,27CAMPOROTONDO ETNEO11,2526,4235,36CASTEL DI IUDICA3,2310,9920,08CASTIGLIONE DI SICILIA3,4415,3825,82CATANIA6,9419,00N.P.FIUMEFREDDO DI SICILIA6,4519,6327,92GIARRE5,5918,7930,47GRAMMICHELE4,4316,4231,96GRAVINA DI CATANIA9,5824,8534,16LICODIA EUBEA6,2819,4729,70LINGUAGLOSSA6,1621,4633,28MALETTO2,6010,7118,59MANIACE1,5510,0716,28MASCALI6,8219,9528,11MASCALUCIA8,4423,48N.P.MAZZARRONE3,1012,3319,70MILITELLO IN VAL DI CATANIA3,3013,4623,64MILO7,2720,8032,77MINEO5,4616,7229,19MIRABELLA IMBACCARI3,1211,3622,28MISTERBIANCO7,0419,7828,95MOTTA SANT'ANASTASIA6,0320,3729,23NICOLOSI7,9124,4135,40PALAGONIA2,9210,89N.P.PATERNO'6,2418,9729,62PEDARA8,9524,78N.P.PIEDIMONTE ETNEO6,6819,5428,50RADDUSA3,1412,0920,76RAGALNA8,0121,24N.P.RAMACCA3,6215,2325,55RANDAZZO3,5313,1324,74RIPOSTO7,5421,3429,56SAN CONO3,0613,1122,69SAN GIOVANNI LA PUNTA9,9327,36N.P.SAN GREGORIO DI CATANIA11,2327,5436,89SAN MICHELE DI GANZARIA4,0413,3122,98SAN PIETRO CLARENZA8,1524,8034,56SANT'AGATA LI BATTIATI11,6829,5438,69SANT'ALFIO6,0719,6829,48SANTA MARIA DI LICODIA4,4516,71N.P.SANTA VENERINA6,3220,2231,60SCORDIA4,4117,6829,05TRECASTAGNI9,1923,6431,97TREMESTIERI ETNEO11,0026,9836,51VALVERDE9,9426,6736,78VIAGRANDE9,1224,4935,09VIZZINI4,7017,6428,13ZAFFERANA ETNEA6,9220,5130,38
Fonte: Ministero Interno