TROINA: MORTO PADRE FERLAUTO

Si è spento all’età di 95 anni padre Luigi Ferlauto, impegnato da oltre 60 anni ad aiutare i disabili della Sicilia, i più deboli, come lui stesso amava definirli. E’ venuto a mancare ieri, 12 settembre, alle ore 12,00, giorno in cui si celebra la giornata in memoria del nome di Maria e nell’ora dell’Angelus.

I funerali saranno celebrati giorno 14 settembre alle ore 15,30 presso la “Radura di Maria” del “Villaggio Cristo Redentore” di Troina e saranno presieduti dal Vescovo della Diocesi di Nicosia, Sua Eccellenza Salvatore Muratore.

La camera ardente fino alle ore 10 di domani 13 settembre, sarà allestita nella biblioteca del primo piano della Domus Mariae, sede dell’Associazione, accanto al suo storico studio.