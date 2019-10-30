TROVA PORCINI GIGANTI: UNA COPPIA DA 3 CHILI TROVATI A PEDARA

Andare in cerca di funghi e riempire la propria cesta dà sempre soddisfazione, ma i due funghi porcino scovati dal signor Orazio Castello è davvero da record, una raccolta funghi da record che ricorde...

Andare in cerca di funghi e riempire la propria cesta dà sempre soddisfazione, ma i due funghi porcino scovati dal signor Orazio Castello è davvero da record, una raccolta funghi da record che ricorderà a lungo «Un’emozione difficile da raccontare; solo chi va a funghi può capire», sorride ora.

Trovati a Tarderia, a Pedara un esemplare dal peso di 3 chili e 800 grammi, e un altro di 3 chili e 550 grammi.

Orazio, residente a Trecastagni, addentrandosi in una porzione di bosco , da lontano ha visto questi due funghi enorme. Avvicinandosi la fortunata scoperta: doppi porcino di dimensioni extra-large.