TROVATI MORTI IN INGHILTERRA DUE FIDANZATI DI MESSINA, FERMATO UN UOMO

Una coppia di fidanzati siciliani è stata ritrovata assassinata a Thornaby, Stockton-on-Tees, nel nord dell’Inghilterra, nell’appartamento nel quale viveva. Si tratta di Francesca Di Dio, 20 anni, di Montagnareale, e Nino Calabrò, 25 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto.

La scoperta dei corpi

I due sono stati trovati privi di vita intorno alle 15:00 di ieri pomeriggio (ora italiana). Secondo quanto si apprende a fare la macabra scoperta sono stati amici dei ragazzi, che erano stati contattati dalla famiglia che non riusciva a mettersi in contatto con i due ragazzi. I genitori della ragazza cercavano di rintracciarla da circa due giorni.

Da oltre tre anni Nino Calabrò lavorava come croupier al Grosvenor G Casino di Stockton-on-Tees.

Fermato il presunto assassino

La polizia della contea di Cleveland avrebbe fermato un ventunenne iraniano, sospettato del duplice omicidio.

Non si conosce ancora nulla riguardo il movente del gesto.