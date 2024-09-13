TROVATO MORTO A TAORMINA: È UN AVVOCATO CATANESE. S'INDAGA SULLE CAUSE DELLA MORTE

Non si esclude il gesto volontario.È stato trovato ieri a Taormina intorno alle 13 il corpo senza vita dell’avvocato Domenico Di Mauro, 42 anni. A fare la scoperta e ad allertare le autorità un uomo c...

Non si esclude il gesto volontario.

È stato trovato ieri a Taormina intorno alle 13 il corpo senza vita dell’avvocato Domenico Di Mauro, 42 anni.

A fare la scoperta e ad allertare le autorità un uomo che si stava recando nel la vicina statua della Madonna di Lourdes in via Garipoli. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione.

Al momento del ritrovamento l’uomo, già deceduto per via dei traumi riportati dopo quella che appare una caduta da molti metri di altezza, era senza documenti e cellulare.

Di Mauro, oltre che per l’attività professionale era molto noto a Catania anche perché impegnato nella società sportiva di calcio femminile Asd Lex Catania e nell’organizzazione del torneo di calcio “Sicily Football Lawiers Cup”, la cui edizione 2024 doveva iniziare proprio oggi e fino al 15 settembre.

L’evento è stato annullato, come comunicato sulla pagina social della manifestazione, che dà conto dell’irrintracciabilità dell’uomo fin dalla notte precedente.

Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato alla morte dell’avvocato Di Mauro, restando aperte varie ipotesi, dall’incidente alla decisione di togliersi la vita per motivazioni di carattere personale.