TROVATO MORTO UN BRACCIANTE DI PATERNO A PIEDIMONTE ETNEO - INDAGANO I CARABINIERI

Sono al momento sconosciute le cause che hanno portato alla morte di un bracciante agricolo 60 enne di Paternò, mentre raccoglieva frutta in un agrumeto di Piedimonte Etneo. Il fatto è venuto alla luce solo ora, nonostante sia accaduto il sabato mattina. La salma, è stata portata all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania, in attesa dell' autopsia che dovrà stabilire l'esatta causa del decesso. L'uomo, che lavorava per un'azienda di Paternò, è stato trovato a terra, ai piedi di una scala appoggiata ad un albero. Subito allertato il 118 prontamente intervenuto, ma che non ha potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. Poi l'arrivo dei carabinieri, con le indagini affidate alla compagnia di Randazzo. Si dovrà capire, se l'uomo abbia avuto un malore, oppure se sia caduto dalla scala per inosservanza delle norme di sicurezza. Per questi motivi è stato disposto l'esame autoptico, dal magistrato di turno, e non è stata consegnata la salma ai familiari.