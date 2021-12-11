TRAGEDIA A RAVENUSA NELL'AGRIGENTINO: ESPLODE TUBO METANODOTTO E CROLLA PALAZZINA, ALMENO 12 DISPERSI TRA CUI TRE BAMBINI
AGGIORNAMENTO ORE 23.40Un boato ha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa verso le 20.30.Nel paese agrigentino di oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da...
Un boato ha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa verso le 20.30.
Nel paese agrigentino di oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, la gente è scesa in strada terrorizzata.
"Una bomba, una bomba gridavano". Poi col passaparola e con le chat di whatsapp hanno capito dove fosse avvenuto lo scoppio di un tubo del metanodotto che ha innescato l'esplosione: in via Trilussa dove una palazzina è crollata ma almeno altre due sono state coinvolte e sarebbero state fortemente danneggiate o addirittura crollate. E' subito divampato un incendio. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare.
Il bilancio, ancora senza certezze, parla di 12 persone disperse tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta. Ma il conteggio è ancora tutto da stilare.
La zona dell'esplosione, dove si sono recate decine di persone che non riescono a rintracciare i parenti che vivevano negli stabili, sembra un campo di battaglia. Fumo, macerie, gente impaurita che vaga tra la polvere. Calcinacci, pezzi d'infisso, mobili, porte sono stati scagliati a decine di metri dal luogo dell'esplosione.
L'energia elettrica è stata tolta in tutta la zona dove sono affluite centinaia di persone: "Mamma mia, mamma mia, un disastro" esclamano. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo ha lanciato un appello con un video su Facebook: "C'è stato un disastro chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. Chiunque abbiano pale e ruspe vengano a dare una mano".
