Truffa una commessa facendosi consegnare 100 euro: denunciato dai carabinieri di Paternò

Fermato un 48enne che è stato già denunciato quest'anno altre otto volte per lo stesso reato

95047.it La ricostruzione degli inquirenti:

"I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Catania un 48enne, di Biancavilla, già gravato da pregiudizi penali, per truffa aggravata.

Ieri mattina, l’uomo si è presentato all’interno di un negozio del centro cittadino di Belpasso e, fingendosi un elettricista, si è rivolto alla commessa richiedendo la somma di 100 euro per una prestazione lavorativa effettuata, ma in realtà mai fatta, per conto del suo titolare. Il truffaldino al fine di raggirare e convincere la ragazza a consegnargli il denaro ha addirittura inscenato una telefonata col proprietario del negozio.

L’impiegata, per quanto titubante, vista l’insistenza dell’uomo gli ha consegnato la somma richiesta, ma quando il malfattore è uscito dal negozio ha subito telefonato al datore di lavoro comunicando quando accaduto. Resisi conto della truffa patita la vittima ha immediatamente telefonato al 112 denunciando il fatto e fornendo un’accurata descrizione del reo.

Una pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, che gravitava in zona, è subito intervenuta rintracciando e bloccando il 48enne in via Roma nei pressi del negozio.

La somma di denaro truffata è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Nella circostanza i militari hanno accertato che il malvivente solo nel 2016 è stato denunciato per truffa ben 8 volte, adoperando sempre lo stesso modus operandi. L’impostore, in particolare, si apposta fuori dai negozi e sceglie le sue vittime, in prevalenza giovani commesse.

Poi, dopo aver accertato che non c’è il titolare, entra nel negozio e spacciandosi per un elettricista pretende dall’impiegata delle somme di denaro, spesso dai 80 a 100 euro, per delle presunte prestazioni eseguite per conto del proprietario del negozio, col il quale finge di parlare al telefono per convincere la vittima a pagare".