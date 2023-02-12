TRUFFA DELLE “CHIAVI A TERRA”, LA POLIZIA INVITA I CITTADINI A PRESTARE ATTENZIONE

Di solito viene messa a punto davanti ai supermercati, quando le persone che hanno appena fatto la spesa sono indaffarate tra buste e pacchetti e per questo prestano meno attenzione, è la cosiddetta t...

Di solito viene messa a punto davanti ai supermercati, quando le persone che hanno appena fatto la spesa sono indaffarate tra buste e pacchetti e per questo prestano meno attenzione, è la cosiddetta truffa delle chiavi a terra.

A mettere in guardia i cittadini sulla nota truffa è la Polizia di stato che, attraverso i suoi canali social con l'Hashtag attentialletruffe, dà assiduamente consigli su come difendersi dai malviventi e dai raggiri che continuamente avvengono in strada.

Dopo la spesa davanti ai supermercati "Capita di poggiare la borsa sul sedile passeggero ed è lì che entra in scena il truffatore" spiega l'account social Agente Lisa della polizia di Stato, spiegando la dinamica della truffa delle chiavi terra.

I malviventi in questo caso agiscono in coppia e, dopo aver individuato la vittima tra coloro che sono da sole e più indaffarate, colpiscono gettando delle chiavi vicino alla portiera per poi indicarle chiedendo se siano cadute.

Uno dei due truffatori in questo modo quindi "Distrae la vittima indicando delle chiavi a terra sotto lo sportello della macchina lato guidatore, chiedendo se sono sue". Contemporaneamente, mentre la persona verifica se effettivamente siano sue, un complice del primo truffatore entra in azione, apre l'altro sportello e ruba tutto quello che può prendere dalla vettura.

"Quindi occhio, prendiamo sempre la borsa prima di scendete dall'auto e verificare" avvertono dalla polizia di stato in un post su facebook dove molti utenti confermano di essere incappati in questo genere di truffe nei parcheggi dei supermercati, spesso con alcune varianti come ad esempio indicare dei soldi a terra, di solito spiccioli, o una delle ruote come a sgonfia o bucata.

Si tratta di sistemi usati sempre per distrarre la vittima designata per quei pochi secondi sufficienti affinché un complice possa entrare in azione e derubare borse e o borsellini vari.