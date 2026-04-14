🚨 Truffa TARI via SMS in tutta Italia: segnalazioni anche nel Catanese. “Non richiamate quei numeri”
🚨 Truffa TARI via SMS in tutta Italia: segnalazioni anche nel Catanese. “Non richiamate quei numeri”
Un nuovo tentativo di truffa corre veloce sui cellulari degli italiani, e nelle ultime ore le segnalazioni si stanno moltiplicando in diverse regioni, Sicilia compresa.
Si tratta di SMS fraudolenti che invitano i cittadini a verificare la propria posizione relativa a TARI, IMU o TARIP, spesso con toni allarmanti e con il rischio di “aggravamenti” in caso di mancata risposta. Nel messaggio viene richiesto di contattare un numero di telefono per regolarizzare la situazione.
Dietro quei messaggi si nasconde infatti un raggiro ben congegnato: l’obiettivo è spingere la vittima a richiamare numeri a pagamento o fornire dati personali sensibili.
❗ L’appello: “Non richiamate quei numeri”
Diverse amministrazioni comunali italiane stanno lanciando l’allarme, invitando i cittadini a prestare la massima attenzione.
«Se ricevi un SMS che ti invita a chiamare un numero per regolarizzare la tua posizione TARI o altri tributi, non farlo: si tratta di un tentativo di truffa»
Il fenomeno, inizialmente segnalato al Nord, si sta diffondendo rapidamente in tutta Italia, con casi segnalati anche nel territorio siciliano e nel Catanese.
📌 Come comportarsi
Per evitare di cadere nel raggiro, è fondamentale seguire alcune semplici regole:
Non richiamare mai numeri sospetti
Non cliccare su link contenuti negli SMS
Non fornire dati personali o bancari
Contattare sempre e solo i canali ufficiali del proprio Comune
Per qualsiasi verifica sulla propria posizione tributaria, è necessario rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi o consultare i siti istituzionali.
📣 Attenzione soprattutto agli anziani
Questi messaggi fanno leva sulla paura e sull’urgenza, generando preoccupazione soprattutto tra le persone più fragili.
Per questo è fondamentale il passaparola, invitando familiari e conoscenti – in particolare gli anziani – a non fidarsi di comunicazioni sospette.
👉 Le amministrazioni invitano inoltre a segnalare eventuali SMS ricevuti per aiutare a contrastare la diffusione della truffa.