Trump attacca ancora l’Italia: «Non c’è stata per noi, non ci saremo per lei»

Nuovo affondo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l’Italia. In un post pubblicato sul social Truth Social, il tycoon ha lanciato un messaggio diretto e duro nei confronti del nostro Paese: «L’Italia non c’è stata per noi, noi non lo saremo per lei».

Parole che arrivano in un momento delicato sul piano internazionale e che sembrano riferirsi a una scelta recente del governo italiano. Nel post, infatti, Trump ha allegato un articolo del quotidiano britannico The Guardian, nel quale si riportava il presunto rifiuto dell’Italia a concedere l’utilizzo della base di Sigonella per operazioni militari americane legate alla guerra in Iran.

Il nodo Sigonella e le tensioni

Al centro della polemica c’è quindi la base di Naval Air Station Sigonella, snodo strategico nel Mediterraneo e spesso utilizzata dagli Stati Uniti per operazioni militari e logistiche. Secondo quanto riportato, l’Italia avrebbe negato l’uso della struttura per missioni connesse al conflitto in Iran, scelta che avrebbe irritato l’amministrazione americana.

Rapporti già tesi con Meloni

Non è la prima volta, negli ultimi giorni, che Trump punta il dito contro Roma. Il presidente USA aveva già criticato apertamente la premier Giorgia Meloni, mettendo in discussione il rapporto tra Washington e il governo italiano, anche in relazione al sostegno espresso dalla leader italiana nei confronti del Papa.

Scenario internazionale in evoluzione

Le dichiarazioni di Trump rischiano di alimentare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Italia, proprio mentre il quadro geopolitico internazionale resta estremamente instabile. Resta ora da capire se si tratti di una presa di posizione isolata o dell’inizio di un raffreddamento nei rapporti tra i due alleati storici.