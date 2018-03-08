95047

Tuc Crisp Paprika ritirati dai supermercati: presenza di senape nelle confezioni

08 marzo 2018 20:17
Mondelez International ha annunciato di aver richiamato le confezioni di Tuc Crisp alla paprika dal mercato. Il prodotto contiene senape all'interno della paprika e, a seguito di un errore, non è stato indicato in etichetta.

Pertanto, chiunque fosse allergico alla senape, deve evitare di consumare il prodotto confezionato fino a data di scadenza ottobre 2018 compreso.

Il prodotto, per chi non soffre di allergie alla senape, è completamente adatto al consumo.

Mondelez si è scusata con i consumatori e ha segnalato il n. verde 800 055200 per avere tutte le informazioni sulla questione.

