Tuc Crisp Paprika ritirati dai supermercati: presenza di senape nelle confezioni
Mondelez International ha annunciato di aver richiamato le confezioni di Tuc Crisp alla paprika dal mercato. Il prodotto contiene senape all'interno della paprika e, a seguito di un errore, non è stato indicato in etichetta.
Pertanto, chiunque fosse allergico alla senape, deve evitare di consumare il prodotto confezionato fino a data di scadenza ottobre 2018 compreso.
Il prodotto, per chi non soffre di allergie alla senape, è completamente adatto al consumo.
Mondelez si è scusata con i consumatori e ha segnalato il n. verde 800 055200 per avere tutte le informazioni sulla questione.