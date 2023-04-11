TURANO: "LA MAESTRA SOSPESA PER LE PREGHIERE? LA PRENDO COME CONSULENTE IN REGIONE"
"La maestra sospesa per le preghiere in classe la prenderò come consulente".Così in un video pubblicato sui social l'assessore all'Istruzione della Regione siciliana Mimmo Turano (Lega) intervenendo s...
"La maestra sospesa per le preghiere in classe la prenderò come consulente".
Così in un video pubblicato sui social l'assessore all'Istruzione della Regione siciliana Mimmo Turano (Lega) intervenendo sul caso della maestra sospesa dall'insegnamento per aver pregato in classe coi bambini, in provincia di Oristano.
"E' incredibile quanto succede in Italia, la maestra che conosce Matteo Messina Denaro viene sospesa per dieci giorni, mentre una maestra che fa recitare le preghiere in classe viene sospesa per 20 giorni.
Che senso ha - sbotta l'assessore - Io la prendo come consulente".