TURISTA DANESE IN FUGA: GIRA LA SICILIA E NON PAGA IL CONTO NEGLI HOTEL

Gli agenti delle Volanti della Questura di Catania sono intervenuti in viale Kennedy, presso un noto hotel del litorale, a seguito della segnalazione di una lite.

L'addetto alla reception ha riferito ai poliziotti di aver avuto poco prima una lite verbale con un cliente, un 26enne danese ospite dell'hotel da alcuni giorni, che alla richiesta di saldare il conto aveva dichiarato di trovarsi in Sicilia da circa 45 giorni e di non avere più disponibilità economica.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno consentito di appurare che il giovane, nei giorni scorsi, aveva già soggiornato in altre strutture ricettive, sia a Trapani che a Palermo, non saldando il conto degli hotel e per questo era stato denunciato.

Sulla base di quanto accertato, dopo la formalizzazione della denuncia da parte del rappresentante legale della struttura alberghiera, il cittadino danese è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di insolvenza fraudolenta.