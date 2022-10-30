TURISTI FRANCESI DISPERSI SULL’ETNA, SALVATI DAL SOCCORSO ALPINO

Intervento nella serata di sabato 29 ottobre dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme ai militari del SAGF della Guardia di Finanza, per la ricerca e il recupero di due turist...

Intervento nella serata di sabato 29 ottobre dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme ai militari del SAGF della Guardia di Finanza, per la ricerca e il recupero di due turisti di origine francese, dispersi nella zona della Torre del Filosofo sul versante sud dell’Etna.

I due, una donna ed un uomo, avevano perso il sentiero alla sommità degli impianti di risalita del Rifugio Sapienza, proprio nei pressi della Torre del Filosofo ad un altitudine di circa 2900 metri slm, sia per il sopraggiungere del buio, sia per un dolore che la donna accusava ad un ginocchio e che ha impedito loro di intraprendere la discesa a valle.

Ricevuta la posizione GPS dai due turisti, le squadre di soccorso di SASS e SAGF hanno individuato e raggiunto rapidamente i dispersi, che dopo avere chiesto aiuto erano coscientemente rimasti fermi nel punto delle coordinate fornite.

I due turisti, ritrovati provati ed infreddoliti anche perché privi di un adeguato abbigliamento, sono stati imbarcati sui mezzi fuoristrada e riportati fino al piazzale antistante il Rifugio Sapienza, dove sono stati affidati ai sanitari del 118, nel frattempo allertato.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti impervi, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS. Il NUE112 trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico.