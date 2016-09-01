Tutti al cinema a 2 euro: ecco dove

L’iniziativa si terrà ogni secondo mercoledì del mese.Ecco le date: 14 settembre, 12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2016, 11 gennaio e 8 febbraio 2017«In tutti i cinema d’Italia aderenti all'iniziat...

«In tutti i cinema d’Italia aderenti all'iniziativa Cinema2Day il costo del biglietto offerto al pubblico sarà pari a 2 euro. Per far capire che al cinema è tutta un’altra storia». Lo ha annunciato il ministro dei Beni e delle attività culturali, Dario Franceschini, nel corso della conferenza stampa convocata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia insieme ai vertici di Anica, Anec e Anem per lanciare la nuova promozione condivisa da ministero, produttori, distributori e esercenti cinematografici per portare o riportare il pubblico a vivere l’emozione della visione dei film al cinema.

Nelle oltre 3000 sale che finora hanno aderito in tutta Italia (cliccate qui per trovare quella più vicina a casa) , Cinema2day sarà valida ogni secondo mercoledì del mese, quando si potranno acquistare al costo unitario di due euro tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, in tutta Italia.

Sul sito www.cinema2day.it sarà possibile trovare quali cinema aderiscono nella propria città e consultarne la programmazione