Tutto il talento di Aurora: nella danza è già una stella

Tenetela d’occhio: è paternese, ha 18 anni e presto la vedrete su Sky. E forse (dita incrociate) non solo lì…

95047.it Suona rieccheggiante l'affermazione a molti nota del celebre film “I Sogni segreti” di Walter Mitty: "Le cose belle non chiedono attenzione”. E’, probabilmente, il caso della giovane (appena 18enne) paternese Aurora Grasso. Una ragazza a cui la notorietà è mai interessata. Cammina "sulle punte" dell'umiltà e della tanto dura quanto meravigliosa arte della danza classica sin da quando aveva 3 anni.

I talenti non hanno bisogno di prosopopee di parole. Ma noi, oggi, vogliamo concederle lo spazio che in fondo si merita. Rendere noto che Paternò ha tanti giovani, uomini e donne, che sognano, si impegnano e lottano quotidianamente affinchè i loro sogni si possano realizzare.

Cresciuta sotto la cura diligente dell'insegnate Laura Rapisarda dell'Associazione Arte Danza di Paternò, Aurora ricorda come se fosse oggi il suo primo assolo di classico "Dicembre" a soli 8 anni (età in cui iniziò a danzare anche sulle punte) un mix di emozione, gioia e anche ansia che oggi l'hanno portata a diventare un artista con la A maiuscola che l'hanno portata a calcare palcoscenici, non solo nazionali, della danza classica e contemporanea. Aurora la vedrete il prossimo ottobre su "Next generation" come finalista del contest televisivo in onda sui canali Sky nel corso della quinta puntata ha esibito un pezzo di contemporaneo lasciando estasiata la giuria presente composta, tra gli altri, dalla ballerina della fondazione Arena di Verona, Stefania Cantarelli. E intanto altri progetti in cantiere proprio per il piccolo schermo: non sarà solo Sky infatti che la vedrà protagonista. Ma non sveliamo altro per il momento. Presto ne sapremo di più.

IMG-20150801-WA0010 nel 2009, a soli 12 anni è stata l'allora direttrice del teatro dell'Opera di Roma, Paola Jorio, in persona a volerla fortemente come sua allieva e poi a Frascati; ha vinto una borsa di studio per il Balletto di Toscana assegnatale da Cristina Bozzolini, direttore artistico della compagnia Arterballetto. Ma Aurora è nota anche in ambito internazionale, come si diceva, a 17 anni oltre che partecipare ad un audizione per l'English National Ballet di Londra è stata selezionata ad "Ib Stage" per prendere parte nel corso di questo mese ad uno stage di classico che si svolgerà a Barcellona con gli insegnanti dell'American Ballet e quindi dovrebbe volare direzione Spagna.

"Quando parte la musica e si accendono le luci per me finisce il mondo ed inizia il sogno - ci dice Aurora Grasso - mi ritengo fortunata perché purtroppo non a tutti viene data questa possibilità. Il Signore mi ha regalato questa grande passione per questa meravigliosa arte che è la danza che per me è la più bella che esista. Ringrazio la maestra Laura - conclude - perché io da lei ho imparato tutto; è una persona meravigliosa umanamente ed artisticamente. Le devo quello che sono oggi perché penso che se io avessi scelto altre scuole sicuramente non sarebbe stata la stessa cosa. E, poi, i miei genitori per i sacrifici che fanno e spero di non deluderli mai perché loro credono in me"