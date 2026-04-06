Ubriaco al volante a Maniace: 50enne fermato con tasso altissimo, scatta il sequestro

Nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri della stazione di Maniace hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, un 50enne del posto per “guida in stato di ebbrezza”.

L’intervento dell’equipaggio dell’Arma, avvenuto durante un servizio perlustrativo nella tarda mattinata, è avvenuto in via Madonna della Grazie dove hanno deciso di sottoporre a controllo un uomo notato alla guida di un’utilitaria in transito.

Sin dai primi momenti dell’identificazione l’uomo è apparso in stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente all’assunzione di bevande alcoliche, poiché presentava sintomi tipici dello stato di ebbrezza quali alito alcolico e sbalzi di umore.

Si è reso necessario, in sinergia con la centrale Operativa, il supporto di una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Randazzo che, immediatamente intervenuta, ha eseguito l’accertamento preliminare/qualitativo mediante pretest “alcol-blow”.

Considerata la positività del risultato il 50enne è stato sottoposto all’esame tramite “etilometro” che ha evidenziato un tasso alcolemico di 2,38 g/l alla prima prova e poco meno alla seconda.

Considerato quindi che il tasso alcolemico superava 1,50 g/l, gli operanti hanno contestato al 50enne la violazione del Codice della Strada e, in esecuzione della sanzione accessoria, gli è stata ritirata la patente di guida. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

L’articolo 186 del Codice della Strada, si ricorda, fissa il limite alcolemico a 0,5 g/l, che per i neopatentati è pari a zero. Superata questa soglia si applicano sanzioni progressive: tra 0,5 e 0,8 g/l scattano sanzioni amministrative e la sospensione della patente, tra 0,8 e 1,5 g/l le multe diventano più pesanti con sospensioni più lunghe e possibile arresto, oltre 1,5 g/l la guida in stato di ebbrezza costituisce reato penale con ritiro della patente e confisca del veicolo, con inasprimenti in caso di incidenti.