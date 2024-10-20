UBRIACO PROVOCA MAXI TAMPONAMENTO SULLA CATANIA MESSINA: RITIRATA PATENTE ED AUTO SEQUESTRATA

Basterebbe il numero, cioè il valore del tasso alcolemico rilevato dagli operatori con l’etilometro, a rendere la misura delle condizioni psicofisiche dell’uomo di 47 anni che la Polizia Stradale di G...

Basterebbe il numero, cioè il valore del tasso alcolemico rilevato dagli operatori con l’etilometro, a rendere la misura delle condizioni psicofisiche dell’uomo di 47 anni che la Polizia Stradale di Giardini ha denunciato perché coinvolto in un sinistro stradale nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo.

Gli esami hanno, infatti, evidenziato un tasso di 2.74 grammi g/l a fronte di un limite fissato in 0.5 g/l, cioè oltre cinque volte superiore.

Al conducente, che rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, è stata ritirata la patente di guida per essere revocata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per essere confiscato.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri quando il conducente, ubriaco, è rimasto coinvolto in un maxi tamponamento tra due veicoli leggeri ed un mezzo pesante all’altezza della progressiva chilometrica 49+400 dell’autostrada A/18 in direzione Messina.

Uno dei conducenti coinvolti nel sinistro è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Taormina, ove i sanitari hanno emesso una prognosi di dieci giorni.