Uccisa da un pirata della strada "Gabriella": la meticcia in cura alle associazioni animaliste

95047.it Dopo Blond, Angelo, Pepito e tanti altri amici a quattro zampe uccisi dall'uomo, si aggiunge l'ennesima tragedia. A morire investita da un pirata della strada è stata "Gabriella", meticcia di circa 4 anni. La cagnolina amata da tutti per la sua estrema dolcezza non ce l'ha fatta, dopo ore di agonia. Il fatto è accaduto in via Nazario Sauro a Paternò.. La cagnolina è stata presa in pieno da un auto che dopo aver commesso il fatto è fuggita via facendo perdere le tracce. Gabriella era costantemente seguita dalle associazioni animaliste della citta che sono sgomente per quanto accaduto. Va ricordato che esiste una legge per omissione di soccorso verso gli animali.