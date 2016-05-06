95047

Uccise il guardiano per questione di soldi: condannato a 10 anni

I fatti avvennero in contrada Tre Fontane nel 2011

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2016 15:43
Cronaca
Trovato_Salvatore_27_04_1983
Trovato_Salvatore_27_04_1983
95047.it I carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato il 33enne paternese Salvatore, Trovato, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania.
L’uomo riconosciuto colpevole di omicidio e porto illegale di arma da fuoco clandestina, reati commessi il 10 luglio 2011 a Paternò, dovrà espiare pena di 10 anni, 4 mesi e 19 giorni di reclusione.
In quella circostanza il 33enne, nel proprio autoparco di Contrada Tre Fontane, ebbe una discussione, per motivi legati al pagamento del compenso di tre mesi quale guardiano, con un 35enne egiziano. La diatriba, pero, degenerò a tal punto che il 33enne prima malmenò con calci e pugni l’egiziano ed infine in preda all’ira sparò con una pistola, colpendolo alla testa.
L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

