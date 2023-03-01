UCCISO AD ACI SANT’ANTONIO, FERMATO IL PRESUNTO ASSASSINO,IL FIGLIO DELL'EX SOCIO

Preso il sospetto omicida che due giorni fa, poco prima delle 19, avrebbe ucciso Francesco Ilardi, allevatore avicolo di 51 anni, morto in ospedale ad Acireale. Il fermato è il 33enne Antonino Cosenti...

Preso il sospetto omicida che due giorni fa, poco prima delle 19, avrebbe ucciso Francesco Ilardi, allevatore avicolo di 51 anni, morto in ospedale ad Acireale. Il fermato è il 33enne Antonino Cosentino, figlio dell’ex socio della vittima. Nella vita lavorava assieme al padre. Sembra che Cosentino stesse per costituirsi, quando è stato fermato dai carabinieri del Nucleo investigativo, nei pressi di piazza Verga, sede del Comando provinciale di Catania: era con il suo avvocato. Il movente del delitto si fonda sui contrasti economici nel campo della vendita dei polli.

Ilardi lunedì era davanti al circolo della caccia di Aci Sant'Antonio, quando un uomo da dentro un’auto di colore amaranto ha sparato ferendolo alla schiena: la corsa in ospedale si è poi conclusa con il decesso di Ilardi, mentre i medici tentavano di salvarlo. L'autore del delitto è stato individuato grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, soprattutto quella del panificio accanto al circolo della caccia che Ilardi era solito frequentare e davanti al quale si è accasciato, quando è stato ferito. Ilardi aveva un vecchio precedente penale per truffa datato 2012.