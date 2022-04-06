UCRAINA: 'BAMBINI CON NOME SCRITTO ADDOSSO IN CASO MADRE MUOIA'

Una foto simbolo della guerra tra Russia e Ucraina sta facendo il giro del web: una bambina ucraina con un nome e un telefono scritti sulla schiena in modo che, qualora la madre muoia, qualcuno sappia...

Come spiega nel post, la donna ha deciso di scrivere il nome addosso a sua figlia Vera "il primo giorno di guerra", "nel caso ci fosse successo qualcosa e quindi qualcuno l'avrebbe accolta come sopravvissuta". In un'altra foto, Makoviy ha detto che la famiglia ora è al sicuro, ma "ancora non riesco a convincermi a buttare questo foglio spiegazzato della seconda foto dalla tasca della mia tuta".

Su Twitter la foto è stata ripresa dalla giornalista del Kyiv Independent Anastasiia Lapatina. "Le madri ucraine stanno scrivendo i contatti dei familiari sui corpi dei loro bambini in caso vengano uccise e il figlio sopravviva. E l'Europa sta ancora discutendo del gas", si lege nel post.