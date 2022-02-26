UCRAINA, BIDEN: "SANZIONI RUSSIA O TERZA GUERRA MONDIALE

"L'alternativa alle sanzioni contro la Russia per punirla per l'invasione dell'Ucraina sarebbe l'inizio della Terza guerra mondiale". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

"Ci sono due opzioni - ha sottolineato Biden, in un'intervista al podcaster Brian Tyler Cohen - Iniziare la Terza guerra mondiale, andare alla guerra con la Russia, in sostanza. O far sì che il Paese che agisce contro la legge internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto".

Il presidente russo Vladimir Putin, attaccando l’Ucraina, "sta ottenendo esattamente l’effetto opposto di quello che voleva. Il mio obiettivo dall’inizio era tenere unite la Nato e l’Ue. Perché Putin pensava di poter dividere la Nato, creando un varco a lui utile. E questo non è successo".

Il presidente Usa ha anche previsto che la Russia pagherà un prezzo elevato sia nel breve che nel lungo termine per l’invasione dell’Ucraina, aggiungendo che la guerra sta riavvicinando l’Europa e la Nato.