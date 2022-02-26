UCRAINA, BIMBA NASCE NELLA METRO SOTTO LE BOMBE

Hanno fatto il giro del mondo in poche ore le immagini della metropolitana di Kiev diventata rifugio per i residenti della capitale ucraina dall'inizio dell'operazione militare russa.E nelle scorse or...

Hanno fatto il giro del mondo in poche ore le immagini della metropolitana di Kiev diventata rifugio per i residenti della capitale ucraina dall'inizio dell'operazione militare russa.

E nelle scorse ore proprio in quei cunicoli diventati riparo dalla guerra una donna avrebbe dato alla luce un bambino.

La vicenda è stata raccontata da un gruppo aperto su Telegram, riferisce la Bbc.

Nella notte più lunga di Kiev, è nata Mia. Ha solo poche ore ed è stata ribattezzata «Il miracolo di Kiev».