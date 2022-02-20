UCRAINA, LA CBS: “COMANDANTI RUSSI HANNO RICEVUTO ORDINE DI INVADERE”

Gli Usa hanno informazioni di intelligence secondo cui i comandanti russi hanno ricevuto gli ordini di procedere con un'invasione dell'Ucraina, secondo quanto riferito dal corrispondente della Cbs per...

Gli Usa hanno informazioni di intelligence secondo cui i comandanti russi hanno ricevuto gli ordini di procedere con un'invasione dell'Ucraina, secondo quanto riferito dal corrispondente della Cbs per la sicurezza nazionale David Martin al programma "Face the Nation". I comandanti sul terreno, ha detto, starebbero facendo piani specifici su come manovrare nei loro settori di battaglia.

La Russia non ha alcun piano per invadere l'Ucraina. Lo ha ribadito l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, in un'intervista alla Cbs, durante la quale ha ricordato che Mosca "ha pubblicamente espresso la sua disponibilità a continuare gli sforzi diplomatici" per risolvere tutte le questioni sul tavolo. "Le truppe russe - ha sottolineato - sono posizionate sul territorio sovrano russo. Non stiamo minacciando nessuno".