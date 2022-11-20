UCRAINA, MEDIA: «LA RUSSIA HA LANCIATO UN MISSILE NUCLEARE SENZA TESTATA ATOMICA»

Un missile nucleare, ma senza testata atomica, è stato lanciato dai russi in Ucraina. L’attacco è stato realizzato oggi, con le difese aeree di Kiev hanno abbattuto almeno quattro droni kamikaze di ti...

Un missile nucleare, ma senza testata atomica, è stato lanciato dai russi in Ucraina. L’attacco è stato realizzato oggi, con le difese aeree di Kiev hanno abbattuto almeno quattro droni kamikaze di tipo Shahed e almeno due missili da crociera.

Il sito di notizie Defence Express, citando proprie fonti, ha riferito che uno di questi due missili nemici era del tipo Kh-55: a tutti gli effetti un’arma nucleare.

Al posto della testata, però, in questo missile è stato “avvitato” un blocco che fungeva da imitatore di una testata nucleare.

Gli esperti ritengono che le scorte di missili da crociera convenzionali in Russia si stiano esaurendo a un livello critico per il Cremlino. Questo sarebbe il motivo per cui Mosca ha cominciato a utilizzare il missile X-55 dall’arsenale nucleare dotandoli tuttavia di testata convenzionale, sottolinea la pubblicazione.