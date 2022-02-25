MISTERIOSO AEREO LASCIA MOSCA IN DIREZIONE BAHAMAS

Non è passato inosservato il decollo di un lussuoso jet privato diretto alle Bahamas. Mentre la Russia invadeva l’Ucraina, dall’aeroporto Sheremetyevo di Mosca si è alzato un aereo diretto verso i not...

Non è passato inosservato il decollo di un lussuoso jet privato diretto alle Bahamas. Mentre la Russia invadeva l’Ucraina, dall’aeroporto Sheremetyevo di Mosca si è alzato un aereo diretto verso i noti paradisi fiscali.

Probabile che a bordo del velivolo, con una autonomia extralarge di 12 mila chilometri, ci fosse un ricco magnate, in fuga dalla Capitale. A destare curiosità è stata la rotta seguita dall’aereo: invece di andare a nord per seguire i corridoi di volo tradizionali e attraversare l'Oceano nei punti più favorevoli, il velivolo è sceso a sud e si è diretto verso l'Africa, "per affrontare l'Atlantico nel punto peggiore, una rotta che a nessun pilota verrebbe in mente di seguire". Probabile che il pilota volesse sorvolare soltanto territori “amici”. A restare colpito è stato un pilota di cargo italiano, dopo aver osservato la rotta attraverso la piattaforma Flight Radar, che traccia i voli e li rende visibili a chi si collega al sito.

Nel pieno delle operazioni di guerra, ha spiegato all'ANSA un pilota italiano, "c'era di tutto intorno all'Ucraina, caccia, cisterne volanti, droni, ma in particolare mi ha incuriosito questo Gulfstream G550, un aeroplano privato da 90 milioni di dollari che ha una autonomia di 12 mila chilometri e che da Mosca è andato a Nassau, nelle Bahamas".

Secondo il pilota, la rotta seguita "è l' opposto di quella che si dovrebbe fare per quel viaggio. Io avrei dovuto usare una rotta ortodromica da Mosca verso l'Islanda, poi giù sul Canada e Stati Uniti fino a Nassau: questo per consumare meno e soprattutto per evitare il fortissimo jetstream frontale del nord Atlantico”, spiega. “Praticamente l'unica rotta possibile. Ma lui, stranamente, dopo il decollo da Mosca punta verso sud: sorvola la Slovacchia, sicuramente Belgrado poi il nord Africa per andare ad attraversare l'Atlantico nel punto più largo e meno favorevole sotto tutti i punti di vista.

Allunga per andare a picchiarsi con un vento fortissimo, ecco perché gli serve un aeroplano con grande autonomia".