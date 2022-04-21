UCRAINA, MOSCA TESTA IL NUOVO MISSILE INTERCONTINENTALE SARMAT, PUTIN: "FARÀ RIFLETTERE CHI CI MINACCIA"

Il presidente russo, Vladimir Putin, lo ha presentato come un'arma "che non avrà eguali per molto tempo" ed è "capace di eludere qualsiasi sistema di difesa antimissile". Il nuovo missile balistico in...

Il presidente russo, Vladimir Putin, lo ha presentato come un'arma "che non avrà eguali per molto tempo" ed è "capace di eludere qualsiasi sistema di difesa antimissile". Il nuovo missile balistico intercontinentale russo Sarmat è stato lanciato oggi dal cosmodromo di Pleseck ed è caduto nell'area di impatto di Kura, in Kamchatka, dopo aver coperto una distanza di oltre 5.450 chilometri, sufficiente, se diretto in direzione Ovest dallo stesso punto di partenza, a colpire qualsiasi bersaglio in Europa occidentale.

La gittata massima del Sarmat, aveva spiegato lo scorso anno una fonte militare all'agenzia Tass, è però pari a 18 mila chilometri, poco meno della metà della circonferenza equatoriale.

I Sarmat sono destinati a rimpiazzare i R-36M2 Voevoda, in servizio da cinquant'anni, e la prima base a effettuare la sostituzione, ha comunicato la Difesa russa, sarà quella di Krasnoyarsk, entro la fine dell'anno.

I test di lancio, inizialmente previsti per il terzo trimestre del 2021, saranno almento tre, uno dei quali coprirà la gittata massima, aveva anticipato la Tass. Il Sarmat è in grado di volare a una velocità di 24 mila chilometri all'ora, pesa 208 tonnellate, può contenere fino a 178 tonnellate di carburante e può portare una testata del peso di quasi 10 tonnellate.