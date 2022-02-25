UCRAINA: ZELENSKY ESORTA EUROPEI, VENITE A COMBATTERE PER DIFENDERE EUROPA
Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha invitato i cittadini europei con esperienza di combattimento a recarsi in Ucraina per “difendere l’Europa”. “Se avete esperienza militare in Europa e n...
A cura di Redazione
25 febbraio 2022 15:26
Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha invitato i cittadini europei con esperienza di combattimento a recarsi in Ucraina per “difendere l’Europa”. “Se avete esperienza militare in Europa e non volete stare a guardare davanti all’indecisione dei politici, potete venire nel nostro Stato e difendere l’Europa con noi”, ha detto il presidente in un video messaggio agli ucraini, pubblicato sul suo canale Telegram.
https://youtu.be/ukQc60UO0rA