UCRAINA: ZELENSKY ESORTA EUROPEI, VENITE A COMBATTERE PER DIFENDERE EUROPA

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha invitato i cittadini europei con esperienza di combattimento a recarsi in Ucraina per “difendere l’Europa”. “Se avete esperienza militare in Europa e n...

A cura di Redazione 25 febbraio 2022 15:26

