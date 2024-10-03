UFO, PUBBLICATA UNA FOTO DELL’OGGETTO ABBATTUTO NEL 2023 IN ALASKA

Una foto sfocata che ritrae quello che sembra essere un Ufo cilindrico o circolare, ripreso nei cieli canadesi poco prima di essere abbattuto da un caccia statunitense nel febbraio 2023, al tempo dell...

Una foto sfocata che ritrae quello che sembra essere un Ufo cilindrico o circolare, ripreso nei cieli canadesi poco prima di essere abbattuto da un caccia statunitense nel febbraio 2023, al tempo dello scandalo del pallone spia cinese, che aveva quasi scatenato una crisi internazionale. Tanto è bastato per riaccendere i riflettori su uno degli episodi più enigmatici dello scorso anno.

L'immagine è stata diffusa negli scorsi giorni ed è già virale.

Lo strano oggetto - L'oggetto, inizialmente avvistato in Alaska, sconfinò nello spazio aereo canadese, facendo alzare in volo i jet, pronti all'azione. Un finale da film, con un missile Aim 9X sparato da un F-22 Raptor a porre fine al viaggio dell'intruso nei cieli dello Yukon, al confine con l'Alaska, l’11 febbraio 2023. Ma l’abbattimento – dichiarato, perché dei rottami non si ha notizia – fu solo uno delle tre operazioni di quel febbraio, precedute dall'eliminazione di un pallone spia cinese che aveva attraversato indisturbato gli Stati Uniti agli altri oggetti intercettati in quei giorni.

La foto, ottenuta dal network canadese CTVNews grazie a una richiesta di accesso alle informazioni (Foia), solleva più domande che risposte. L’immagine mostra una sorta di semicerchio, in gran parte bianco e più scuro in una parte esterna, che sembra comunicare con la parte più interna.

Gli esperti parlano di un "piccolo pallone metallico con un carico utile a rimorchio", ma quello che si riesce a vedere dall’immagine è un oggetto volante non identificato, in breve un Ufo.

Insomma, potrebbe essere un pallone meteorologico o un sistema di spionaggio o un oggetto non identificato? Per ora cosa si cela davvero dietro questa foto sfocata rimane un mistero.