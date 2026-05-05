🔴 ULTIM’ORA AGGIORNAMENTO – Altro incidente sulla SS121: allo svincolo Motta due feriti, lunghe code verso Catania

Nuovo incidente questa mattina lungo la SS121 in direzione Catania, dove si è verificato un tamponamento nei pressi dello svincolo tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai coinvolti: due persone sono state trasportate in ospedale.

Secondo le prime informazioni, fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite.

Il sinistro sta causando pesanti rallentamenti alla circolazione, con lunghe code in direzione Catania.

👉 Questo episodio arriva a breve distanza da un altro incidente avvenuto poco più avanti, all’altezza dell’autovelox di Misterbianco, dove si è registrato un tamponamento a catena tra più veicoli.

Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Si raccomanda massima prudenza alla guida e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi.

👉 Notizia in aggiornamento