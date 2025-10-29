ULTIM’ORA – Catania, grosso incendio in via Acquicella Porto: fumo nero visibile da chilometri, sul posto Vigili del Fuoco e Polizia.

È in corso in questi minuti un incendio in via Acquicella Porto a Catania, nei pressi di una falegnameria e non lontano da via L’Arena.Secondo le prime informazioni, le fiamme stanno interessando rifi...

È in corso in questi minuti un incendio in via Acquicella Porto a Catania, nei pressi di una falegnameria e non lontano da via L’Arena.

Secondo le prime informazioni, le fiamme stanno interessando rifiuti di vario genere all’interno di un’area privata, tra cui copertoni e materiali simili, che stanno generando una fitta colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza.

Sul posto sono attualmente impegnati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania con una squadra e un’autobotte di rincalzo, per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza e la polizia.

Non si registrano al momento feriti, ma il forte odore di bruciato e il fumo denso stanno creando preoccupazione tra residenti e automobilisti della zona portuale.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Articolo in aggiornamento su 95047.it